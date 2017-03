Strafschoppen helpen Gladbach langs HSV

Fraser alleen tevreden met uitslag

23:31 Trainer Henk Fraser van Vitesse was vanavond eigenlijk alleen tevreden over de uitslag van de halve finale van de KNVB-beker tussen zijn ploeg en Sparta Rotterdam (2-1). ,,Want het ging eigenlijk maar om één ding'', zei hij. ,,We moesten de finale halen. Dat hebben we gedaan.''