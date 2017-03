Strootman: Dit waren lastige dagen

,,Het zag er beter uit dan tegen Bulgarije. Maar tegen dit Italië kwamen we tekort. Zeker nadat we zo snel onze 1-0 voorsprong weggaven." Italië boog de achterstand nog voor rust om in een 1-2 voorsprong en gaf die in de tweede helft niet meer weg.

,,Dit waren lastige dagen", beaamde Strootman. ,,Het was moeilijk. Als wij hadden gewonnen was Blind nooit weggestuurd. Blind heeft de groep na zijn ontslag nog toegesproken, het getuigde van grote klasse. Blind zag een stijgende lijn, maar in Bulgarije is het mis gegaan."

Daarbij steekt de middenvelder van AS Roma de hand ook in eigen boezem. ,,De kritiek op de spelers was hard, maar terecht. Die moeten we nemen als een man. Over drie maanden is er misschien meer duidelijkheid. De nieuwe trainer? Welk type? Dat moet je de KNVB vragen. We moeten in juni eerst maar van Luxemburg winnen. Tien jaar geleden was dat een walkover, nu gaat het puur om de drie punten."