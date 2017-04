Strootman wijst AS Roma de weg tegen degradant

Kevin Strootman wees AS Roma in het Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia de weg met de openingstreffer. Radja Nainggolan en Mohamed Salah (2) voerden de score daarna op. In de slotfase deed Ahmed Benali nog iets terug voor Pescara.



Door de zege liep AS Roma in de 33ste speelronde uit op nummer drie Napoli - het verschil is met nog vijf duels vier punten - en in op koploper Juventus, dat echter altijd nog acht punten voorsprong heeft op de Romeinen.