Strootman wipt na een overwinning weer over Napoli heen met Roma

Al na negen minuten was het raak voor Sassuolo. Via Gregoire Defrel kwamen de bezoekers op voorsprong. Echt lang mochten ze niet van de voorsprong genieten. In de zestiende minuut schoot Leandro Paredes de Romeinen op gelijke hoogte.



In de blessuretijd zette Mohamed Salah de ploeg van Luciano Spalletti op voorsprong, waarna Edin Dzeko de wedstrijd op aangeven van Strootman op slot gooide.



Letschert maakte weinig indruk in de eerste helft. Hij werd aan het begin van de tweede helft gewisseld.



Met deze zege wippen de Romeinen weer over Napoli heen naar plaats twee. De Napolitanen wonnen vanmiddag van Empoli.