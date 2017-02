Stuhec weer de beste in super-G, Jansrud laat Noorse skifans juichen

De Sloveens skiester Ilka Stuhec heeft vandaag de super-G om de wereldbeker in het Zwitserse Crans-Montana gewonnen. Het was al de zesde zege van Stuhec in deze winter en ze verkleinde de achterstand op de Amerikaanse leidster in de algemene wereldbekerstand Mikaela Shiffrin.

Stuhec klokte 1.21,78 en was een halve seconde sneller dan de Italiaanse Elena Curtoni, die tweede werd in 1.22,28. De Oostenrijkse Stephanie Venier noteerde de derde tijd. Shiffrin zette de dertiende tijd neer.

Skivedette Lindsey Vonn haalde de finish niet. De 32-jarige Amerikaanse, die 77 wereldbekerzeges op zak heeft, ging bovenin de piste onderuit en vloog in de veiligheidsnetten. Ze liep ogenschijnlijk geen ernstige blessure op.

Vonn meldde zich vrijdag nog af voor de combinatie omdat ze de omstandigheden in Crans-Montana te gevaarlijk vond. Later op de dag twitterde ze ook nog dat ze ziek was. Ze ging niettemin zaterdag van start.

Shiffrin leidt in de algemene wereldbeker met 1223 punten, voor Lara Gut (1023). Stuhec is derde met 965 punten.

Jansrud laat Noorse skifans juichen

De Noorse skiër Kjetil Jansrud heeft zijn fans laten juichen in Kvitfjell. Hij was de sterkste op de afdaling om de wereldbeker. Zijn voorsprong aan de meet op de Italiaan Peter Fill was minimaal, 0,08 seconde. Ook de nummer drie, de Zwitserse wereldkampioen Beat Feuz, zat kort achter de winnaar, het verschil was slechts 0,14 seconde.

Jansrud liep door zijn zege iets uit op Fill in de stand van de wereldbeker van de koningsdiscipline. Hij leidt met 407 punten, Fill staat op 374 punten. De Noorse snelheidsduivel bezet de vierde plek in de algemene wereldbeker. De Oostenrijker Marcel Hirscher leidt riant in dat klassement.

De Oostenrijker Klaus Kröll vestigde in het Noorse skioord een record. Hij skiede de 156e afdaling in zijn carrière en heeft nu één afdaling meer meegedaan dan de Italiaan Kristian Ghedina.