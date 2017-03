Stuivenberg en Boëtius met Genk naar laatste acht

De Limburgers, met Jean-Paul Boëtius in de basis, zagen na een vroege voorsprong Gent in de slotfase nog gelijkmaken: 1-1.

Het was Boëtius die Timothy Castagne in de twintigste minuut bediende waarna de verdediger met een knap schot vanaf de rechterkant doelman Lovre Kalinic passeerde: 1-0. AA Gent, dat zich zondag in tegenstelling tot Genk wel plaatste voor de kampioenspoule in de Belgische competitie, moest op dat moment al vijf keer scoren; een schier onmogelijke opgave. Gent kreeg wel kansjes, via Jérémy Perbet en Kalifa Coulibaly maar een doelpunt viel pas zes minuten voor tijd dankzij de pas zeventienjarige Louis Verstraete.