Suárez geblesseerd aan hamstring

Brama voor play-offs: Wij zijn favoriet

14:49 FC Utrecht-middenvelder Wout Brama maakte ze al vaker mee: de play-offs. Voor UEFA Cup, Intertoto en Europa League met FC Twente en PEC Zwolle. Hij won en verloor al eens. De benadering is anders dan in de competitie, zegt hij. ,,Het is als een soort Europees voetbal, dus moet je pieken. Dat kunnen we. We lopen niet op onze laatste benen, we zijn fris en mentaal sterk.”