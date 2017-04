Sunderland steunt Moyes na 'volkomen onacceptabele' uitspraken

,,Die uitspraken zijn volkomen onacceptabel'', laat Sunderland in een statement weten. ,,Dat weigeren wij te accepteren of goed te praten. David heeft zijn fout onderkend, zijn excuses aangeboden en de zaak zelf bij de clubleiding aangedragen. De club heeft bovendien gesproken met de leiding van de BBC én de verslaggeefster.''

De club is echter niet van plan Moyes vanwege de zaak te ontslaan. ,,Het belangrijkste was om dit naar tevredenheid van de BBC en de verslaggeefster op te lossen, en daar hebben we dan ook ruim de tijd voor genomen. Iedereen is het erover eens dat er voldoende actie is ondernomen, dus de club steunt David volledig in zijn rol als manager van Sunderland.''