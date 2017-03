Supporters verrassen spelers Kosovo bij klassiek concert

Bulgarije mist drie vaste krachten tegen Nederland

22:03 Bulgarije moet het morgen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal stellen zonder drie vaste krachten. Aanvoerder Svetoslav Dijakov haakte vorige week al af vanwege een blessure en in de aanloop naar het duel in Sofia vielen ook middenvelder Georgi Milanov en doelman Vladislav Stojanov af.