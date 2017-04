Svitolina zet Mertens opzij in Istanbul

De tennisster uit Odessa liep in de eerste set al meteen uit naar een 5-1-voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Ook in het tweede bedrijf nam Svitolina afstand. Bij 4-1 maakte ze echter dure fouten en liet Mertens zelfs terugkomen naar 4-4. Toch kwam de nummer 65 van de wereld er niet meer aan te pas. Svitolina had aan een nieuwe break genoeg om de Belgische te verslaan.

De 22-jarige Svitolina is in vorm. De eindzege in Istanbul betekende al haar derde WTA-titel dit jaar. Ze was eveneens de beste in Taiwan en Dubai. Maar ook Mertens maakt een sterk jaar door. De 21-jarige tennisster uit Leuven won begin dit seizoen het WTA-toernooi in Hobart.