Televisiekijker ontneemt golfster zege

Een baanofficial stapte op de 22-jarige Thompson af om haar te vertellen dat ze vier strafslagen kreeg. Weg was haar voorsprong van drie slagen.



De straf was het gevolg van een actie van een oplettende televisiekijker. Die had gezien dat Thompson de dag ervoor op de zeventiende hole haar golfbal na het markeren met een muntje op de verkeerde plaats had teruggelegd (zie filmpje onder). De vrouwentour LPGA stelde een onderzoek in en kwam tot de conclusie dat de tv-kijker gelijk had. Een baanofficial moest de golfster het slechte nieuws vertellen. ,,Is dit een grap? Mijn God, vier strafslagen, dit is belachelijk'', schreeuwde Thompson uit.



Het pleitte voor Thompson dat ze zich herpakte en er alsnog in slaagde als eerste te eindigen na de reguliere vier ronden. De Zuid-Koreaanse So Yeon-ryu deelde echter die eerste plaats, waardoor beide vrouwen in een play-off om de titel moesten spelen. So sloeg toe op de eerste extra hole en won.