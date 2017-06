Tennisster Konta daags na superdag geveld door blessure

Tony Martin voelt geen extra druk in jacht op het geel

13:52 Tony Martin zegt de druk van de natie niet te voelen. ,,Ik ben totaal ontspannen'', meldde de Duitse favoriet voor winst in de eerste Touretappe een dag voordat de Ronde van Frankrijk in Düsseldorf begint. Dat gebeurt met een individuele tijdrit over 14 kilometer, die langs en over de Rijn voert en ook de befaamde winkelstraat Königsallee aandoet.