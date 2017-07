Terry aan de slag in Championship

De 36-jarige Terry nam afgelopen seizoen na 22 jaar afscheid van Chelsea. De voormalig aanvoerder was min of meer overbodig bij de landskampioen. Diverse clubs uit de Premier League toonden interesse voor hem, maar hij koos voor Aston Villa, tegenwoordig eigendom van de Chinees Tony Xia .

Terry maakte eind 1998 zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit Londen. Hij groeide uit tot steunpilaar, aanvoerder en clubicoon. Terry vierde onlangs zijn vijfde landstitel met Chelsea, al was zijn inbreng in dit seizoen beperkt.