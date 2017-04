Terry vertrekt na 22 seizoenen bij Chelsea

Het is nog niet bekend of Terry ook een punt achter zijn carrière zet. ,,Daar zal de komende tijd duidelijkheid in komen. Voorlopig wil ik het team helpen in de laatste weken van het seizoen. Na 22 is er zoveel te zeggen en zijn er zoveel mensen die ik wil bedanken, maar daar zal ik de komende weken nog genoeg kansen voor krijgen," zegt Terry op de website van Chelsea.



Dit seizoen raakte Terry zijn basisplaats kwijt bij de lijstaanvoerder van de Premier League. De verdediger, die 78 keer uitkwam voor het nationale team van Engeland, beraadt zich de komende tijd over zijn toekomst. ,,Ik heb nog steeds veel te bieden op het veld en wil graag als speler doorgaan, maar de kansen bij Chelsea zijn voor mij nu beperkt.''



Chelsea noemt op de eigen website al de mogelijkheid dat Terry na zijn actieve carrière terugkeert bij de club in een andere functie.