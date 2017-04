Teruglezen: Heldenstatus Janssen maar van korte duur

Tottenham Hotspur walste vanmiddag met 4-0 over Watford heen, het ene doelpunt nog mooier dan het andere. Alleen Vincent Janssen, die na zijn heldenrol als invaller tegen Swansea City eindelijk weer eens in de basis stond, viel een beetje uit de toon. De spits miste in de eerste helft twee reuzenkansen. Lees de hoogtepunten nog eens terug.