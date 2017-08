Tete en invaller Depay spelen gelijk met Lyon

Froome: De benen voelden goed, dus viel ik maar aan

18:19 Chris Froome zette vandaag een grote stap richting een historische dubbel door in de Vuelta-etappe over de Xorret de Catí tijd te pakken op bijna al zijn concurrenten. In één jaar zowel de Tour de France als de Vuelta winnen, deed in het moderne tijdperk van de wielersport nog geen renner hem voor.