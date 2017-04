Thiem is Murray de baas in halve finale Barcelona

Murray, die vrijdag drie uur nodig had om in de kwartfinale Albert Ramos-Viñolas opzij te zetten, werd in de openingsgame al gebroken door Thiem. Dat bleek de opmaat voor een simpele setwinst voor de als vierde geplaatste Oostenrijker.



In de tweede set leek Murray, die zijn tweede toernooi speelde sinds zijn rentree na een elleboogblessure, de partij te kantelen. De Schot overleefde meerdere breekpunten en trok de stand gelijk. De beslissende set ging gelijk op, maar toen Murray serveerde bij een stand van 5-4, sloeg de 23-jarige Thiem toe.



De andere halve finale is later vandaag, tussen publiekslieveling Rafael Nadal en de Argentijn Horacio Zeballos.