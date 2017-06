Thomas (PEC Zwolle) in de basis bij openingsduel Confederations Cup

Rusland treedt aan met onder anderen Fedor Smolov in de ploeg. De 27-jarige spits van Krasnodar, die afgelopen seizoen topscorer van de Russische competitie werd, beleefde in het seizoen 2010-2011 een mislukt avontuur bij Feyenoord. Als huurling van Dinamo Moskou kwam Smolov in twaalf optredens niet tot scoren bij de Rotterdamse club. Feyenoord stuurde hem al na een half jaar terug naar Rusland.