Tielemans voetballer van het jaar in België

Tielemans (20) werd twee keer talent van het jaar, in 2014 en 2015. Met Anderlecht pakte hij vorige week de landstitel. De verwachting is dat hij een dezer dagen de club uit Brussel zal verlaten. Met nam AS Monaco is geïnteresseerd in de drievoudig international. Tielemans is de opvolger van zijn Algerijnse ploeggenoot Sofiane Hanni.