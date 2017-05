Tien jaar geleden: de wereld op zijn kop in het Italiaanse voetbal

In het kielzog van Juventus keerde Napoli in mei 2007 na een afwezigheid van zes jaar terug op het hoogste niveau. De club, die nu niet meer weg te denken is uit de top-3 van de Serie A, moest van heel ver komen.



Na het tijdperk-Maradona ging het vanaf 1991 al bergafwaarts met Napoli. Grote spelers verlieten de financieel noodlijdende club en sportief ging het elk jaar een beetje minder. In 1998 degradeerde de club voor het eerst na slechts twee competitieduels te hebben gewonnen – nog steeds een diepterecord.



Mismanagement en corruptie leidden de club aan het begin van deze eeuw definitief naar de ondergang. Duizenden woedende fans verzamelden zich bij de rechtbank in Napels, waar op 2 augustus 2004 het faillissement van AS Napoli werd uitgesproken. De club werd door filmmaker Aurelio De Laurentiis opnieuw opgericht en maakte zijn rentree het seizoen erop in de Serie C1. Bij het openingsduel tegen Avellino trok de club ruim 50 duizend fans, veel meer dan de meeste clubs op het hoogste niveau.



Onder leiding van de bezielende De Laurentiis werkte Società Sportiva Calcio (SCC) Napoli in de luwte aan zijn herstel. De revival leidde in drie jaar later tot een langverwachte terugkeer in de Serie A. Achter kampioen Juventus en voor Genoa, nog zo’n roemruchte Italiaanse club.