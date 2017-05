Tien redenen waarom Ajax vanavond gaat winnen

5. Fitte ploeg

Er werd even opgekeken toen bleek dat Daley Sinkgraven buiten de selectie voor de finale was gelaten. Terwijl de linksback toch al vier dagen meetrainde en Nick Viergever geschorst is. Het geeft maar aan hoe fit de rest van de selectie is. Ajax heeft nul blessures, geen pijntjes en lijkt totaal niet te snakken naar een zomerstop. United wel; Mourinho heeft vijf spelers in de lappenmand. En verdediger Eric Bailly is geschorst.



6. Tweede keeper

José Mourinho heeft dit seizoen ervoor gekozen om Sergio Romero in de Europa League te laten keepen, en niet David De Gea. Vanavond zal dat niet anders zijn. De tweede keeper in plaats van de eerste keeper: een voordeeltje voor Ajax.