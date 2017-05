Titelstrijd Ligue 2 razend spannend: zes kanshebbers op laatste speeldag

'Winterspelen Pyeongchang niet in gevaar door spanningen'

11:33 De Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang zijn vooralsnog niet in gevaar, maar het Internationaal Olympisch Comité houdt de politieke spanningen met buurland Noord-Korea nauwlettend in de gaten. ,,We volgen de situatie op de voet en houden de ontwikkelingen dagelijks bij'', zei directeur Christophe Dubi van de Olympische Spelen.