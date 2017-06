Toonaangevend Real Madrid gaat voor unicum

Acht ploegen wonnen de Europa Cup 1, de voorganger van de Champions League, achter elkaar. Real Madrid was maar liefst vijf keer op keer op rij het beste clubteam van Europa (1956-1960). Ajax (1971-1973) en Bayern München (1974-1976) wonnen de Europa Cup 1 drie keer achter elkaar. Benfica (1961-1962), Internazionale (1964-1965), Liverpool (1977-1978), Nottingham Forest (1979-1980) en AC Milan (1989-1990) mochten de belangrijkste Europese beker twee keer op rij in ontvangst nemen. AC Milan, Ajax, Juventus en Manchester United speelden eerder, evenals Real Madrid, twee keer op rij de finale van de Champions League.

Toonaangevend in Europa

Real Madrid voetbalde van alle Europese clubs ook de meeste finales. De club staat voor de negentiende keer in de eindstrijd van de Champions League, Europa Cup 1, Europa Cup 2, UEFA Cup of Europa League. Barcelona voetbalde achttien keer een finale om een Europese prijs. Real won de laatste zeven Europese finales en verloor nog nooit een eindstrijd om de Champions League. De titelhouder van Spanje werd in 1958 voor het laatst Europees en nationaal kampioen.

Juventus won de Europa Cup 1 in 1985. De Turijnse club veroverde de titel in de Champions League in 1996 door Ajax in de finale met strafschoppen te verslaan. Daarna verloor Juventus vier finales in de Champions League.