Toptalent Pulisic niet blij met vertrek Tuchel bij Dortmund

FOTOSERIE | Over­win­nings­si­gaar en waar volksfeest: dit zijn de mooiste sportfoto's

5 juni Kilder krijgt volgende week nog de kans om zich te handhaven tegen Neede , Doesburg mag zondag 11 juni aan ZVV'56 tonen wat het in zijn mars heeft en ook 't Peeske moet nog flink aan de bak tegen Rekken om degradatie af te wenden. Toch weten de meeste clubs na vandaag of ze promoveren, degraderen of zich handhaven. Een goed moment om de mooiste foto's van deze pinkstermaandag op een rijtje te zetten.