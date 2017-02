Torino bezorgt Fiorentina nieuwe tegenslag

Beide doelpunten van de thuisclub vielen in de eerste helft. Middenvelder Riccardo Saponara opende al in de achtste minuut de score. De tweede treffer kwam op naam van de Kroatische aanvaller Nikola Kalinic. Torino kreeg na een uur spelen een grote kans om de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Andrea Belotti schoot een strafschop via de lat echter over het doel. Even later trof de spits, met zijn hoofd, alsnog doel. Kort voor tijd was het opnieuw Belotti die, dit keer van dichtbij met zijn voet, scoorde.