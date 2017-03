Torres stelt fans gerust na angstaanjagende botsing

Kyrgios schakelt favoriet Djokovic uit in Acapulco

7:25 Nick Kyrgios heeft in de kwartfinales van het toernooi van Acapulco voor een verrassing gezorgd. De Australiër schakelde Novak Djokovic uit, de nummer één van de plaatsingslijst. Dat deed hij in twee sets, die bij elkaar 1 uur en 47 minuten in beslag namen: 7-6 (9) 7-5.