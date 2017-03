Tottenham Hotspur houdt spanning in titelrace door zege op Everton

Tottenham Hotspur staat nu op 56 punten, zeven punten minder dan stadgenoot Chelsea. De ploeg van Antonio Conte kan het gat morgenavond weer vergroten tot tien punten wanneer het de Londense derby bij West Ham United wint.



Harry Kane maakte beide treffers voor Tottenham Hotspur in het thuisduel met Everton. Na 20 minuten schoot Kane van flinke afstand raak. Tien minuten na rust strafte de Engelse spits een fout van winteraankoop Morgan Schneiderlin van Everton af. The Toffees deden via Romelu Lukaku tien minuten voor tijd wat terug, maar Dele Alli maakte er in blessuretijd weer 3-1 van. Namens Everton maakte Enner Valencia kort voor tijd ook nog de 3-2, maar een gelijkmaker zat er niet meer in voor de ploeg van Ronald Koeman.