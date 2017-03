Totti kan toetreden tot directie AS Roma

Voor Totti dreigt een wat flauw einde van zijn actieve carrière nu de veertigjarige vedette in Rome nauwelijks meer voorkomt in de plannen van trainer Luciano Spalletti. Totti behoort sinds 1993 tot het meubilair van AS Roma, maar is dit seizoen op de bank beland.



Mocht hij besluiten er na dit seizoen mee te stoppen, dan kan hij direct doorstromen naar de directie van AS Roma. ,,We hebben nog niet over zijn toekomst gesproken, maar er ligt een zesjarig contract als directeur voor hem klaar", aldus voorzitter James Pallotta in de Italiaanse sportkrant. ,,We willen ons dit seizoen eerst plaatsen voor de Champions League. Pas daarna gaan we ons buigen over de spelers met aflopende contracten.''