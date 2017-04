Toulouse stuurt schietende spelers weg: 'Ontoelaatbaar en schandalig'

Gaat 12-jarige sprintsensatie straks Dafne Schippers uitdagen?

10:58 Na Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Yohan Blake klopt er in Jamaica wéér een sprintsensatie op de deur. Brianna Lyston, een meisje van twaalf jaar, verpulvert op de 100 én 200 meter alle records tijdens het 'Boys and Girls Championship' in Kingston.