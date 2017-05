'Trainer Favre akkoord met Dortmund'

De turbulente weg van Feyenoord naar het kampioenschap

21:09 Het was een waanzinnige week voor Feyenoord. Eerst was er die nederlaag tegen Excelsior, vorige week zondag en de daarop volgende rellen. Maar gisteren lukte het dan toch. Clubheld Dirk Kuijt sleepte met drie doelpunten eigenhandig de titel binnen. Vandaag was er de spetterende finale met de huldiging op de Coolsingel. Wij genieten nog even na met deze samenvatting van een turbulente week.