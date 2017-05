Trainer Pellegrino weg bij Alavés

Janssen hoopt ook onder Advocaat spits van Oranje te blijven

15:59 Ondanks een wereldreis en een flinke jetlag speelt Vincent Janssen mee in de oefeninterland van Oranje tegen Marokko. Dat is althans hoe de spits het zelf ziet, nadat hij vanmiddag aansloot bij de training in het Portugese Lagos.