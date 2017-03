Trainer Setién na dit seizoen weg bij Las Palmas

Kwiatkowski: Kan nauwelijks geloven dat het me is gelukt

18:24 Michal Kwiatkowski bleef zijn hoofd maar schudden van verbazing. De Pool kon nauwelijks geloven dat hij topfavoriet Peter Sagan in de eindsprint had verslagen in de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo. ,,Wat een heerlijk gevoel.''