Trappers uit Tilburg opnieuw kampioen Duitse Oberliga

De ijshockeyers van Destil Trappers zijn voor het tweede jaar op rij kampioen van de Duitse Oberliga. Dat ging gisteravond allerminst eenvoudig. In een spannende pot trok het team van Bo Subr in de eigen hal met 4-3 aan het langste eind tegen Tölzer Löwen en bracht daarmee de eindstand in de best-of-five-finale op 3-1 in Tilburgs voordeel.

De ruim 2500 toeschouwers in het volgepakte IJssportcentrum Stappegoor kregen dus het feestje dat ze wilden. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht. Al vroeg in het duel brak Trappers de score open via een treffer van Giovanni Vogelaar. Toen Mickey Bastings er halverwege de tweede periode 2-0 van maakte, leek het pleit beslecht.

Maar de Tölzer Löwen, die dinsdag in Duitsland het derde duel met 4-2 hadden gewonnen, gaven zich nog allerminst gewonnen. In een tijdsbestek van slechts vier minuten bogen de Zuid-Duitsers de 2-0 achterstand om in een 2-3 voorsprong.

Time-out

De Tsjechische Trappers-coach Bo Subr had een time-out nodig om zijn manschappen weer bij de les te krijgen. Kort daarna volgde de belangrijke 3-3 van Mitch Bruijsten, zodat beide ploegen de derde en laatste periode begonnen met een gelijke stand.

Captain Diederick Hagemeijer zorgde halverwege die derde periode voor een explosie in Stappegoor door na een fraaie aanval de 4-3 binnen te tikken. De Duitsers probeerden nog langszij te komen, maar maakten daarbij veel overtredingen die strafminuten opleverden. Dat bood de thuisploeg de kans de nipte voorsprong zonder al te veel moeite over de streep te trekken.

Niet naar Duitsland

En zo ontdeed Trappers, als vierde geëindigd in de Oberliga Nord, zich met 3-1 in wedstrijden van Tölzer Löwen, de kampioen van de Oberliga Süd. Trappers hoeft dus niet meer voor een vijfde en beslissend duel 800 kilometer naar Zuid-Duitsland te reizen zondag.