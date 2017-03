Treffer Strootman baat Roma niet, knappe comeback Schalke

Uit vrij kansloze positie heeft Schalke 04 de kwartfinale van Europa League bereikt. De formatie uit Gelsenkirchen kwam in het Duitse onderonsje met Borussia Mönchengladbach terug van een 2-0-achterstand. De 2-2 was genoeg na de 1-1 eerder in eigen huis.



Halverwege leek Gladbach de zaak onder controle te hebben. In de extra tijd van het eerste deel maakte Mahmoud Dahoud de 2-0, nadat eerder al Andreas Christensen de score voor de thuisclub had geopend.



Na 54 minuten werd het echter weer spannend. Een schot van Leon Goretzka maakte een vreemde stuiter, waardoor doelman Yann Sommer werd verrast. In de 68ste minuut kwam Schalke zelfs op gelijke hoogte, door een benutte strafschop van Nabil Bentaleb.



Klaas-Jan Huntelaar bleef op de bank bij Schalke.