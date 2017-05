TT: Blind wil bij United blijven, 116 miljoen euro voor Lukaku

Blind wil Manchester niet verlaten

Daley Blind heeft nog een contract tot volgend jaar bij Manchester United en de oud-Ajcied zou dat zeer graag willen verlengen. De club heeft een eenzijdige optie om het contract met één jaar te verlengen, maar Blind heeft volgens The Mirror nog niets gehoord. ,,Ik weet nog niets over mijn toekomst, maar ik heb er ook niet over nagedacht", zegt de 27-jarige international. ,,Maar wie zou er nou niet bij Manchester United willen blijven?" Volgens het Engelse tabbloid zou Ajax zijn kans schoon zien en Blind na de Europa Leaguefinale terug willen halen naar Amsterdam.

116 miljoen voor Lukaku

Everton wil Romelu Lukaku absoluut niet laten gaan en de club uit Liverpool heeft daardoor aangegeven dat het enkel naar biedingen van meer dan 116 miljoen euro wil luisteren. Volgens The Sun zit Ronald Koeman achter de bizarre vraagprijs voor de Belgische spits. Manchester United en Chelsea zouden de sterke aanvaller zeer graag willen hebben. United zit zonder een spits na de zware knieblessure voor Zlatan Ibrahimovic en Antonio Conte wil Diego Costa bij Chelsea vervangen. Lukaku heeft nog een tweejarig contract bij Everton, nadat hij onlangs een aanbieding van 140.000 euro per week had afgeslagen. De Belg wil graag naar Chelsea en de Champions League in.

Matic staat voor hereniging met Mourinho

Jose Mourinho zou zijn oude oogappel Nemanja Matic naar Manchester United willen halen. De Portugees zou volgens The Sun 40 miljoen euro over hebben voor de speler van Chelsea, die hij in 2014 nog naar Londen haalde.



Matic speelt veel onder coach Antonio Conte dus het is de vraag of Chelsea de Serviër wil laten gaan.