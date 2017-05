TT: Boëtius wil bij Genk blijven, Costa lonkt naar Atlético

Gisteren was Jean-Paul Boëtius de grote man bij Racing Genk in de met 2-0 gewonnen play-off-finale tegen Sint Truiden. De Nederlandse vleugelspeler gaf de assist voor de eerste goal, en nam zelf de tweede treffer voor zijn rekening. Boëtius wil graag blijven bij Genk, de club die hem afgelopen winter huurde van FC Basel en waar de voormalig Feyenoorder helemaal opbloeide.



Genk heeft in het huurcontract een optie om Boëtius definitief over te nemen van de Zwitserse club. ,,Ik heb nog niks gehoord van de club'', zegt Boëtius daarover tegen VI. ,,Ze hebben nog tijd om erover na te denken, dus ik hoor het wel. Het enige wat ik kan doen is mijn best blijven doen en hopen dat het genoeg is.''