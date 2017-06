TT: 'Bosz akkoord met Dortmund, Van Gaal wil terug naar Engeland'

Mientjes: ‘We moeten niet denken dat we er al zijn’

3 juni NIJMEGEN - ,,Eindelijk! De rem is eraf’’, was Nijmegen-middenvelder Klaartje Mientjes opgelucht na de 2-1 overwinning op MOP in de play-offs om een hoofdklasseticket. ,,We hebben nu laten zien dat we in de play-offs ook goed hockey kunnen spelen. Als we met z’n allen volle bak energie geven, dan kunnen we veel bereiken. Dat zie je nu wel.’’