TT: Costa lonkt naar Atlético, Perisic gewild bij United

Als het aan Diego Costa ligt, voetbalt de Spanjaard ook na de zomer gewoon nog bij Chelsea. De aanvaller wordt veelvuldig in verband gebracht met een miljoenentransfer naar China, maar volgens Costa is daar geen sprake van. ,,De enige club waarvoor ik Chelsea zal verlaten is Atlético Madrid'', zegt hij tegen Sky.



Costa stond twee periodes, van 2007 tot 2009 en van 2010 tot 2014, onder contract bij Atlético. Hij heeft er nu drie seizoenen in Londen opzitten.