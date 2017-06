TT: De Boer wil Veltman, Hannover bekijkt Weghorst, Sandro duurste ooit?

Wout Weghorst gaat AZ mogelijk na één seizoen alweer verlaten. De spits mag zich verheugen in de belangstelling van Hannover, zo zegt hij tegen FOX Sports. ,,Maar zolang er niets concreets is, focus ik me op AZ.'' Weghorst geeft wel toe dat er belangstelling is van de club uit de Bundesliga. ,,Dat weet ik, en daar ben ik eerlijk over. Hannover heeft me bekeken.'' Weghorst kwam vorig jaar bij AZ als vervanger van Vincent Janssen.