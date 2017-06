TT: De Boer wil Veltman naar Londen halen, Sandro duurste ooit?

Chelsea gaat voor transferrecord

Chelsea gaat deze week diep in de buidel tasten. Volgens Daily Mirror heeft de Engelse kampioen 100 miljoen pond (113 miljoen euro) klaarliggen voor het tweetal Alex Sandro (linksback van Juventus) en Tiemoue Bakayoko (middenvelder van Monaco). De Braziliaan Sandro, die een kleine zeventig miljoen euro zou moeten kosten, zou daarmee in één klap de duurste verdediger aller tijden worden. Beide transfers zouden deze week worden beklonken. Bij groen licht vanuit Stamford Bridge richt Antonio Conte zijn pijlen volgens de Mirror weer vol op Virgil van Dijk.

De Boer wil Veltman naar Londen halen

Frank de Boer staat op het punt een contract voor drie seizoenen te ondertekenen bij Crystal Palace. Om de selectie van de Premier League-club uit Londen te versterken heeft de oud-Ajax-trainer al wat spelers op het oog, onder wie Jöel Veltman. De verdediger van Ajax staat in de belangstelling van de Londense club. Volgens Daily Mirror is een hereniging met zijn oude trainer bij de Amsterdammers in de maak. De rechtsback heeft bij Ajax nog een contract voor een jaar en zou wel oren hebben naar een buitenlands avontuur. Ook Tottenham Hotspur zou in de markt zijn voor Veltman.