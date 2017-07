TT: Erzurumspor nieuwe club van Ondaan, 'Donna' tekent bij

NAC Breda blijft zaken doen met Manchester City. De Spanjaard José Ángel Tasende, beter bekend als Angeliño, speelt komend voetbalseizoen op huurbasis bij de naar de eredivisie gepromoveerde Brabantse club.

Angeliño is een twintigjarige linkervleugelverdediger, die sinds 2013 bij Manchester City onder contract staat. In januari 2016 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Engelse topclub tijdens een wedstrijd in de FA Cup. Afgelopen seizoen deed hij even mee in de Champions Leaguewedstrijd tegen Steaua Boekarest. Manchester verhuurde Angeliño eerder aan New York City, FC Girona en Real Mallorca.

NAC bereikte in juni met Manchester City al een akkoord over de komst van Thierry Ambrose, Paolo Fernandes en Pablo Mari. Ook die drie talenten worden gehuurd.