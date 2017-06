TT: FC Utrecht slaat bod Feyenoord op Amrabat af, Elia nog in ongewisse

Bouwman over behoud bergtrui Dauphiné: Ik moet nog een keer meezitten

7:46 ULFT - Met nog twee zeer zware bergetappes voor de boeg, is het voor Koen Bouwman nog lang niet zeker dat hij zijn bergtrui in het Critérium du Dauphiné over de finish brengt. ,,Ik moet dit weekend zeker nog een keer meezitten, anders verlies ik hem’’, weet de wielrenner uit het Achterhoekse Ulft.