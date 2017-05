TT: Guardiola denkt aan nieuwe defensie, Martins Indi 'gewoon' terug

De situatie rond Bruno Martins Indi begint een beetje op een soap te lijken. Twee maanden geleden meldde Stoke City dat het de Oranje-international definitief had overgenomen van Porto, dat hem in het afgelopen seizoen had verhuurd aan de club van Mark Hughes. Tot vorige week diezelfde Hughes ineens meldde dat hij in het ongewisse was over de toekomst van de centrumverdediger. Gisteravond meldde Martins Indi bij FOX Sports dat hij echter 'gewoon' terugkeert bij Porto. Martins Indi verblijft op dit moment met Oranje in Portugal. Met het Nederlands elftal speelt hij morgenavond tegen Marokko.