TT: Huddersfield strikt Belgische reus, FC Twente heeft beet

De kans is groot dat Joël Drommel toch bij FC Twente blijft dit seizoen. Het oorspronkelijke plan was de 20-jarige goalie te verhuren, maar daar is de club van teruggekomen. Drommel moet het komende jaar de concurrentie aangaan met de onlangs aangetrokken Jorn Brondeel. De Belg speelde vorig seizoen op huurbasis bij NAC, maar was eigendom van Lierse. Twente nam eerder afscheid van de keepers Nick Marsman, Sonny Stevens en Timo Plattel