TT: Koeman lonkt naar Curaçaoënaar Martina

Nijmegen verspeelt voorsprong; hoofd­klas­se­tic­ket ver weg

14:12 HUIZEN - De hockeysters van Nijmegen hebben het eerste play-offduel bij Huizen met 3-2 verloren. De ploeg van coach Matthijs Brouwers moet nu de return in Nijmegen (komende zaterdag) én het beslissingsduel (zondag ook in Nijmegen) winnen om alsnog een plek in de hoofdklasse af te dwingen.