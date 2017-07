TT: Lacazette dicht bij Arsenal, Terry tekent binnen 48 uur bij Villa

Lacazette dicht bij Arsenal

Arsenal staat waarschijnlijk voor de duurste aankoop uit de geschiedenis. Olympique Lyon-president Jean Michel Aulas denkt dat Arsenal binnen één of twee dagen de komst van Alexandre Lacazette bekend zal maken, zo zegt hij de tegen de Franse krant Le Progres. Hij geeft aan dat de onderhandelingen over de 26-jarige aanvaller zich in de laatste fase bevinden.



In de Engelse en Franse media wordt gesproken over een bedrag van 67 miljoen euro voor de schutter. Aulas: ,,Dat is helemaal geen realistisch bedrag. Arsenal bood eerst 45 miljoen en de uiteindelijke transfersom zal ongeveer vijftig miljoen euro bedragen. Dat is voor zowel Arsenal als Lyon een record.''