TT: Liverpool gaat record breken voor Keita, Arsenal vreest gratis vertrek Sanchez

Liverpool is van plan om het eigen transferrecord te breken voor Naby Keita. En volgens de Mirror is de kans groter geworden dat de middenvelder naar Engeland komt nu zijn huidige club, RB Leipzig, een vervanger heeft aangetrokken. RB Leipzig presenteerde gisteren Konrad Laimer, die overkomt van Red Bull Salzburg.



Naby Keita moet echter wel 80 miljoen euro kosten, maar dat zou Liverpool graag over hebben voor de nummer twee in de verkiezing van de beste speler van de Bundesliga.



De Mirror maakt wel een kleine kanttekening. 'Het zou ook zomaar kunnen dat Laimer geen vervanger is voor Keita, maar gewoon een extra versterking voor de club.'