TT: Liverpool maakt nog kans op Van Dijk, Messi hoopt op Di Maria

Lukasz Teodorczyk staat in de belangstelling van Sevilla. De spits van Anderlecht scoorde afgelopen seizoen 30 keer in 53 wedstrijden. De Pool moet zo'n 10 miljoen euro kosten, denkt de Spaanse krant AS.



Sevilla is voor komend voetbaljaar op zoek naar aanvallende versterking, omdat de gehuurde Luciano Vietto terugkeert naar Atlético Madrid en Vitolo in de belangstelling staat van de Madrilenen.



Niet alleen Sevilla zou achter Teodorczyk aanzitten. Ook Liverpool en Everton willen de spits hebben.