TT: Milan keurt middenvelder Calhanoglu, nieuw bod Juve op Szczesny

LottoNL-Jumbo koos voor gladde banden: 'Alles of niks'

1 juli De glijpartijen in de eerste etappe van de Tour de France zorgen voor veel discussies. Ook bij LottoNL-Jumbo kozen ze blijkbaar expres voor gladde banden, omdat je bij een tijdrit zo min mogelijk weerstand wil. Thijs Zonneveld: ,,Het was alles of niks. Zo dachten ze bij Lotto Jumbo."