TT: Onduidelijkheid over toekomst Totti, Boëtius wil blijven

Onduidelijkheid rond toekomst Totti

Francesco Totti (40) nam gisteren na 23 seizoenen afscheid van 'zijn' AS Roma, maar het is nog altijd niet duidelijk of de Italiaan tegen Genoa (3-2) ook zijn laatste wedstrijd als profvoetballer speelde. Monchi, de nieuwe technisch directeur van AS Roma, zei onlangs dat Totti hem zou gaan ondersteunen in zijn rol. Totti blijft echter mysterieus over zijn toekomstplannen. In Italiaanse media wordt ook rekening gehouden met een mogelijke voortzetting van zijn spelerscarrière in Australië of de Verenigde Staten. ,,Ik zal binnenkort meer duidelijkheid geven," liet Totti weten.